Sultanbeyli'de orman yangını
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Sultanbeyli'de orman yangını Alevlere helikopter müdahale ettiİSTANBUL - Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'ndeki Teferrüç Tepe Ormanı'nda yangın çıktı.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
'de orman yangını
Alevlere helikopter müdahale etti
İSTANBUL - Sultanbeyli Battalgazi
Mahallesi'ndeki Teferrüç Tepe Ormanı'nda yangın çıktı.Yangına karadan ve havadar müdahale edilirken,çalışmalar sürüyor.
Yangın Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'ndeki Teferrüç Tepe Ormanı'nda bugün 14: 30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alanı kapladı.Sultanbeyli İtfaiye
Ekibi ve orman söndürme helikopteri kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahale etmesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışması devam ediyor.
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