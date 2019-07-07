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Sultanbeyli'de orman yangını

20 dakika önce

Sultanbeyli'de orman yangını Alevlere helikopter müdahale ettiİSTANBUL - Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'ndeki Teferrüç Tepe Ormanı'nda yangın çıktı.

Sultanbeyli'de orman yangını
Alevlere helikopter müdahale etti
İSTANBUL - Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'ndeki Teferrüç Tepe Ormanı'nda yangın çıktı.Yangına karadan ve havadar müdahale edilirken,çalışmalar sürüyor.
Yangın Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'ndeki Teferrüç Tepe Ormanı'nda bugün 14: 30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alanı kapladı.Sultanbeyli İtfaiye Ekibi ve orman söndürme helikopteri kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahale etmesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışması devam ediyor.
Sultanbeyli'de orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
Sultanbeyli, Battalgazi, 3. Sayfa
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