Sultanbeyli'de orman yangını
1 saat önce
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:42 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
Dha Sultanbeyli
'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Sultanbeyli Mecidiye
Mahallesi Uzundere
'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Polis
çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü:
--------
-Alevli şekilde yanan orman
-Orman ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detay
Tarihi eser bulunduğu gerekçesiyle kapatılan alan 3 aydır açılmayınca esnaf tepki gösterdi 5,8'lik depreme ait en güzel görüntü! İki minik öğrenci, depremde engelli arkadaşına yardım etti AYM'nin Sırrı Süreyya ile ilgili verdiği hak ihlali karına AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan destek İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7.2 ile 7.5 arası bir deprem olabilir