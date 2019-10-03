Sultanbeyli'de orman yangını
1 saat önce
Gamze ŞİMŞEK İstanbul DhaSultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:53 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK İstanbul Dha
Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Uzundere'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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