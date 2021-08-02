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Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı - Son Dakika

Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı

02.08.2021 18:08
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı, System.String[]

SULTANBEYLİ'de "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" toplandı.

SULTANBEYLİ'de "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu"  toplandı. Komisyonda, yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar ele alınırken, Sultanbeyli'deki orman yangınlarının yüzde 51 azaldığı belirtildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu"  toplandı. Komisyona Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Sögütçü, Gülten Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Komisyonda, yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Toplantıda Sultanbeyli Orman İşletme Şefliğinin faaliyetleri, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç, ekipman ve personel kapasitesi, orman yangınları sırasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINLARI YÜZDE 51 AZALDI

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde 2019-2020 yıllarına ait veriler karşılaştırıldığında ilçedeki orman yangınlarının yüzde 51, zarar gören alan miktarının ise yüzde 78 oranında azaldığı görüldü.

"EKİPLERİMİZ ORMANLIK ALANLARDA GECE-GÜNDÜZ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİYOR"İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Şefliğinin ormanlık alanlarda gece-gündüz denetim gerçekleştirdiğini belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Belediye Zabıta ekiplerimiz de ormana yakın mahallelerde denetimlerini arttırarak devam ettiriyor. Drone ile de ilçemizdeki tüm ormanları havadan gözetleyerek ormanlarımızın giriş çıkışlarını kontrol ediyor, mangal yakılıp yakılmadığını tespit ediyor ve ormana insan girişini engelliyoruz. Bu toplantı vesilesiyle ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarında vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum" dedi.

Ayrıca Kubilay, Orman yangınlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Vali Ali Yerlikaya'ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile tüm orman teşkilatı personeline teşekkür etti.


Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı
Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı

Orman Yangınları, Metin Kubilay, Sultanbeyli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de orman yangınları yüzde 51 azaldı - Son Dakika


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