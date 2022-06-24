Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de orman yangınlarına karşı polislerden denetim - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de orman yangınlarına karşı polislerden denetim

24.06.2022 10:57

Edinilen son dakika haberine göre Sultanbeyli'de orman yangınlarına karşı polislerden denetim Sultanbeyli'de orman yangınlarına karşı polis tarafından denetim gerçekleşti.

Sultanbeyli'de orman yangınlarına karşı polislerden denetim

İSTANBUL - Sultanbeyli'de orman yangınlarına karşı polis tarafından denetim gerçekleşti. Denetim hem karadan hem havadan dron ile desteklendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, gerek mevsimsel şartlar nedeniyle gerekse terör örgütlerince sabotaj eylemi neticesinde çıkarılabilecek orman yangınları ile ilgili olarak hem karadan hem havadan dron destekli denetim gerçekleştirdi. Sultanbeyli ilçesindeki ormanlık alanlar ve çevresinde gerçekleşen denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamayan ekipler denetimlere aralıksız olarak devam edecek.

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Kaynak: İHA

Sultanbeyli, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sultanbeyli'de orman yangınlarına karşı polislerden denetim - Son Dakika

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