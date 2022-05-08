SULTANBEYLİ'DE ORMANDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPILDI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE ORMANDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPILDI

08.05.2022 18:07

Sultanbeyli'de olası orman yangınlarına karşı yapılan denetimlerde Aydos Ormanı hem havadan hem de karadan kontrol edildi.

Sultanbeyli'de olası orman yangınlarına karşı yapılan denetimlerde Aydos Ormanı hem havadan hem de karadan kontrol edildi. Denetimlere özel harekat polisleri ve Yunus polisleri de destek verdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık alanlarda çıkabilecek olası yangınlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yapılan denetimlere Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe yunus polisleri katıldı. Ormanda yaya olarak devriye gezen ekipler, dolaşan ve piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan denetimlere polis helikopteri drone ile havadan destek verildi. Denetimlerin yaz boyunca her gün devam edeceği öğrenildi.

HER TARAF DENETLENİYOR. ÇOK MEMNUNUZ

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Mustafa Yılmazer, Ormanlar konusunda dikkat etmemiz gereken en önemli husus ormanlara giren kişilerin hakikaten kontrollü olması lazım. Özellikle çocukların ve gençlerin biraz daha dikkatli olunması için büyüklerin onları gözlemlemesi gerekiyor. Devletimizin bu konuda üzerine düşen her türlü görevi yaptığını gözlemliyoruz. Yani gerek helikopterle havadan, polisler böyle karadan, her taraf denetleniyor. Çok memnunuz. Biz de vatandaş olarak ateş yakmıyoruz ormanlık alanlarda. Termoslarla çayımızı getiriyoruz. Diğer hazırlıklarımızı evimizde yapıyoruz. O yüzden inşallah bir sıkıntı olmaz. Ormanlarımız güvenli bir şekilde gelecek nesillere aktarılır dedi.

SULTANBEYLİ'DE ORMANDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE ORMANDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE ORMANDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE ORMANDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE ORMANDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPILDI
SULTANBEYLİ'DE ORMANDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM YAPILDI

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Kaynak: DHA

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