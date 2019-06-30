Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın
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Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın

1 saat önce

Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın, System.String[]
Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.?
Yangının haber verilmesi üzerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Yakacık İtfaiye İstasyonu'na ait arazözler olay yerine giderek söndürme çalışmalarını başlattı.
Yangına, havadan da yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu ormanlık alandaki yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:04 Kaynak: AA
İstanbul, Sultanbeyli, Güncel
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