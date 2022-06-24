Sultanbeyli'de ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi

24.06.2022 12:57

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki ormanlık alanlarda havadan ve karadan yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki ormanlık alanlarda havadan ve karadan yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerek mevsimsel şartlar nedeniyle oluşabilecek gerekse terör örgütlerince sabotaj eylemi neticesinde çıkarılabilecek orman yangınları ile ilgili 23 Haziran'da çalışma yapıldı.

Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alanlar ile çevresinde dron destekli havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Kentin doğal güzelliğinin korunması ve olası afetlere karşı il genelindeki denetimlerin havadan ve karadan aralıksız devam edeceği belirtildi.

YORUMLAR
500
İstanbul, Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı için hazır İstanbul, Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı için hazır İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Marmaris'te ormanları küle çevirdi! Yangını çıkaran şahıs tutuklandı
12:27 Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu" dedi
12:24 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti
12:23 Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı: İlk sezon 17, ikinci sezon ise 20 milyon TL kazanacak
12:19 Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! "Kendi ayağına sıktı" yorumları yapıldı
12:14 İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi
11:59 Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği
11:51 Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı
11:41 Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih'te son yolculuğuna uğurlanacak: Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı
11:28 Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 13:03:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement