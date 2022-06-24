Sultanbeyli'de ormanlık alanlar havadan ve karadan denetlendi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki ormanlık alanlarda havadan ve karadan yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerek mevsimsel şartlar nedeniyle oluşabilecek gerekse terör örgütlerince sabotaj eylemi neticesinde çıkarılabilecek orman yangınları ile ilgili 23 Haziran'da çalışma yapıldı.

Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alanlar ile çevresinde dron destekli havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Kentin doğal güzelliğinin korunması ve olası afetlere karşı il genelindeki denetimlerin havadan ve karadan aralıksız devam edeceği belirtildi.