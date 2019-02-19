Sultanbeyli'de Otobüs Kazasında Faciadan Dönülen Anlar Kamerada
1 saat önce
Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün başka bir otobüse çarptığı kazada ön koltukta kucağında bebeğiyle oturan kadın yolcu ölümden döndü.
Sultanbeyli
'de özel halk otobüsünün başka bir otobüse çarptığı kazada ön koltukta kucağında bebeğiyle oturan kadın yolcu ölümden döndü. Otobüs camlarının paramparça olduğu kaza otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sultanbeyli'de perondan çıkan bir özel halk otobüsüne perona giren başka bir otobüs çarptı. Kaza esnasında otobüste, kucağında bebeğiyle yolculuk yapan bir kadın ölümden döndü. Kadının o esnada ön koltukta oturuyor olması olası bir facianın önüne geçti. Halk otobüsünün çarpmasıyla otobüsün camları ve parçaları otobüsün koridoruna düştü. Faciadan dönülen o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde perondan çıkan otobüse bir otobüs hızla çarpıyor. Çarpma sonrası otobüs camları kırılıyor. Kadın ve bebeğinin kırılan camların hemen önünde panik yaşıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:24 Kaynak: İHA
Cinayet Sanıkları Birbirini Suçladı
Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti
Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu
Otobüsündeki Taciz Şüphelisini Döverek Karakola Teslim Eden Şoför, O Anları Anlattı