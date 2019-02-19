Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Otobüs Kazasında Faciadan Dönülen Anlar Kamerada

Sultanbeyli'de Otobüs Kazasında Faciadan Dönülen Anlar Kamerada

1 saat önce

Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün başka bir otobüse çarptığı kazada ön koltukta kucağında bebeğiyle oturan kadın yolcu ölümden döndü.

Sultanbeyli'de Otobüs Kazasında Faciadan Dönülen Anlar Kamerada, System.String[]
Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün başka bir otobüse çarptığı kazada ön koltukta kucağında bebeğiyle oturan kadın yolcu ölümden döndü. Otobüs camlarının paramparça olduğu kaza otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultanbeyli'de perondan çıkan bir özel halk otobüsüne perona giren başka bir otobüs çarptı. Kaza esnasında otobüste, kucağında bebeğiyle yolculuk yapan bir kadın ölümden döndü. Kadının o esnada ön koltukta oturuyor olması olası bir facianın önüne geçti. Halk otobüsünün çarpmasıyla otobüsün camları ve parçaları otobüsün koridoruna düştü. Faciadan dönülen o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde perondan çıkan otobüse bir otobüs hızla çarpıyor. Çarpma sonrası otobüs camları kırılıyor. Kadın ve bebeğinin kırılan camların hemen önünde panik yaşıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:24 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
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