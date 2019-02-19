Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Otobüslerin Çarpıştığı Kaza Kamerada

Sultanbeyli'de Otobüslerin Çarpıştığı Kaza Kamerada

41 dakika önce

*Kaza sırasında otobüste olan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşadı.

Sultanbeyli'de Otobüslerin Çarpıştığı Kaza Kamerada, System.String[]
*Kaza sırasında otobüste olan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşadı.

İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de özel halk otobüsüne başka bir otobüs çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de perondan çıkan özel halk otobüsüne perona giren başka bir otobüs çarparak camlarını kırdı. Kaza sırasında kucağında bebeğiyle oturan bir kadın korku dolu anlar yaşadı. Çarpma anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde perondan çıkan otobüse perona giren başka bir otobüs çarpıyor. Çarpma sonrası otobüs camları kırılıyor. Kazadan sonra otobüs şoförü aracı durduruyor. Ön tarafta oturan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşıyor. Kadın daha sonra otobüsten iniyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Otobüsün perondan çıkması

-Çarpma anı

-Camların kırılması

-Otobüsün durması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:49 Kaynak: DHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
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