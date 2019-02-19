Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Otobüslerin Çarpıştığı Kaza Kamerada

Sultanbeyli'de Otobüslerin Çarpıştığı Kaza Kamerada

16 dakika önce

SULTANBEYLİ'de özel halk otobüsüne başka bir otobüs çarptı.

Sultanbeyli'de Otobüslerin Çarpıştığı Kaza Kamerada, System.String[]
SULTANBEYLİ'de özel halk otobüsüne başka bir otobüs çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de perondan çıkan özel halk otobüsüne perona giren başka bir otobüs çarparak camlarını kırdı. Kaza sırasında kucağında bebeğiyle oturan bir kadın korku dolu anlar yaşadı. Çarpma anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde perondan çıkan otobüse perona giren başka bir otobüs çarpıyor. Çarpma sonrası otobüs camları kırılıyor. Kazadan sonra otobüs şoförü aracı durduruyor. Ön tarafta oturan kadın ve bebeği korku dolu anlar yaşıyor. Kadın daha sonra otobüsten iniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:09 Kaynak: DHA

Sultanbeyli, Güncel
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