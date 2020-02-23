SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

59 dakika önce

İstanbul DHA Sultanbeyli'de seyir halindeki içinde iki kişinin bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı.

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI, System.String[]

İstanbul DHA

Sultanbeyli'de seyir halindeki içinde iki kişinin bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı.

Olay Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde yaşandı. Harun Utku yönetimindeki 34 TZ 7285 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birden bire alev alev yanmaya başladı. Otomobil içindeki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve bir süre soğutma çalışması yaptı.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu görüntüsü)

-Alev alev yanan otomobil

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

-Yanmış otomobil

-Detaylar


Sultanbeyli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
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