SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Sultanbeyli 'de seyir halindeki otomobil alev alev yandıSultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde önceki gün öğle saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü araçtan inip uzaklaşırken otomobil alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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