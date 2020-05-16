Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
SULTANBEYLİ'de seyir halindeki otomobil alev alev yandıSultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde önceki gün öğle saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.
SULTANBEYLİ'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Sultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde önceki gün öğle saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü araçtan inip uzaklaşırken otomobil alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:26 Kaynak: DHA
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