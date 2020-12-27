Sultanbeyli'de otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, binanın bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilin içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken sürücünün ehliyetsiz oldunğunun tespit edildiği öğrenildi.

Kaza, Turgut Reis Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Atilla Keleş'in kullandığı 34 RUG 06 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, kaldırıma çıkıp bariyerleri aşarak, yol üzerindeki 2 katlı binanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin içerisinde bulunan sürücü Atilla Keleş, Zübeyde Oyit ve G.O. isimli çocuk araçta sıkışarak hafif yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bina bahçesinde yan şekilde yatan otomobil, düştüğü yerden vinçle kaldırıldı.

Bina sakini Meliha Topal, "Biz içeride yeğenimle televizyon izliyorduk. Çok şiddetli bir ses geldi. Bir şey patladı, bomba mı patladı diye hemen arka tarafa pencereye koştuk, pencereyi açınca arabanın uçmuş olduğunu gördük. Ben hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdim. 'Yetişin ölüm olabilir' diye. Polis ekipleri geldi. Onlar gelene kadar mahalle sakinleri koştu. Bizim arka bahçeye koştular, arka kapıdan çocuğu ve eşini çıkardılar. Ben inemedim yardıma. Yeğenim su falan indirdi. Daha feci bir şey olurdu. Yani verilmiş sadakası varmış. Durumları kadın yalnız kendinde değildi, titriyordu, kucağında çocuğu vardı. Adamcağız üzgün, bitkindi" dedi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün ehliyetsiz olduğunun tespit edildiği öğrenildi.- İstanbul