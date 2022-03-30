Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu

30.03.2022 00:27

Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu.

Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul B. Adlı kişinin hakimiyetindeki 34 BC 2462 plakalı araç ile yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dereye uçtu. Seyir halindeki araç sürücüsü önce yol kenarında bulunan iki ağaca çarptı, ardından dereye uçtu. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak yola kenarına taşındı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerindeki asayişi sağladı. Kazada yaralı bulunmazken araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu
Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu
Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu
Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu
Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu

YORUMLAR
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Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü Dereye uçan alkollü sürücü ve arkadaşı güçlükle kurtarıldı Dereye uçan alkollü sürücü ve arkadaşı güçlükle kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de otomobil dereye uçtu - Son Dakika
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