SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL EMNİYET ŞERİDİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

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Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, emniyet şeridindeki park halindeki araca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, emniyet şeridindeki aracın sahibi kazayı yara almadan atlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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