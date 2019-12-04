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SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL EMNİYET ŞERİDİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

6 saat önce

Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, emniyet şeridindeki park halindeki araca çarptı.

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL EMNİYET ŞERİDİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, System.String[]

Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, emniyet şeridindeki park halindeki araca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, emniyet şeridindeki aracın sahibi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında Galip Biçer yönetimindeki 34 SG 3286 otomobil, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 34 CDZ 389 plakalı Mustafa Paşalı'nın aracına çarptı. Paşalı'nın telefonla konuşmak için aracını emniyet şeridine çektiği öğrenilirken, Paşa büyük şok yaşadı.

Feci kazada çarpan aracın sürücüsü Galip Biçer araç içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Biçer'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Biçer'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Paşalı ise kazayı yara almadan atlattı. Cenaze ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- İtfaiye ekibinin çalışması

-Cenazenin araçtan çıkartılması

-Ambulansa konması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Sultanbeyli, İtfaiye, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
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