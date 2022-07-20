Kaza, Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 2 kişiye çarptı - Son Dakika

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