Sultanbeyli'de otomobildeki yaralıyı yol kenarına bırakıp böyle kaçtılar - Son Dakika

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Sultanbeyli'de otomobildeki yaralıyı yol kenarına bırakıp böyle kaçtılar
6 saat önce
SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLDEKİ YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP BÖYLE KAÇTILAR (2) (farklı açı)
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLDEKİ YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP BÖYLE KAÇTILAR (2) (farklı açı)
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