Sultanbeyli'de otomobildeki yaralıyı yol kenarına bırakıp böyle kaçtılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de otomobildeki yaralıyı yol kenarına bırakıp böyle kaçtılar - Son Dakika

Sultanbeyli'de otomobildeki yaralıyı yol kenarına bırakıp böyle kaçtılar

6 saat önce

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLDEKİ YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP BÖYLE KAÇTILAR (2) (farklı açı)

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLDEKİ YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP BÖYLE KAÇTILAR (2) (farklı açı)

Sultanbeyli'de otomobildeki yaralıyı yol kenarına bırakıp böyle kaçtılar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
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