Sultanbeyli'de otomobilden uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de otomobilden uyuşturucu satışa yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Gazi Emin Sokak'ta bir otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu sokağı gözlem altında tutan ekipler, şüphelendikleri 34 KV 7518 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

Uyarılara rağmen kaçan otomobilden Mecit Sokak'ta bir poşet atıldı. Otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından Poyraz Sokak'ta önü kesilerek durduruldu.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında 730 lira ile kağıt fişekler içerisinde 3 parça bonzai bulundu. Sokağa atılan poşette ise 22 gram bonzai olduğu belirlendi.

Emniyetteki sorguları süren zanlıların, toplam 46 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.