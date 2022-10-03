Sultanbeyli'de otomobilin çarpmasıyla iki araç arasında sıkıştı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de otomobilin çarpmasıyla iki araç arasında sıkıştı

03.10.2022 10:31
Sultanbeyli'de otomobilin çarpmasıyla iki araç arasında sıkıştı

SULTANBEYLİ'de geçtiğimiz ay, sürücüsünün sokağa dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda bekleyen Abdullah Gündüz'e çarptı.

SULTANBEYLİ'de geçtiğimiz ay, sürücüsünün sokağa dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda bekleyen Abdullah Gündüz'e çarptı. Gündüz'ün iki araç arasında sıkıştığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Eylül Cuma günü saat 15.30 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. Yeter Demir kullandığı 61 ACT 023 plakalı otomobiliyle sokağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolda bekleyen Abdullah Gündüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gündüz, kamyonet ve otomobil arasında sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla otomobil geri çekildikten sonra Abdullah Gündüz yere yığıldı. Yaralanan Gündüz, olay yerine gelen ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Abdullah Gündüz'ün sol ayağında 4 kırık oluştuğu ve daha sonra kendisine çarpan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında park halinde olan kamyonetin sürücüsüyle konuşan Gündüz'e otomobilin çarptığı, iki araç arasında kalan Gündüz sıkışırken aracından inen kadın sürücünün arka koltukta oturan çocuklarını indirdiği görülüyor. Koşarak gelen bir kişinin sürücü koltuğuna oturarak, aracı geri alıp sıkışan Gündüz'ü kurtardığı görülüyor.

"AYAĞIMDA 4 YERDEN KIRIK VAR"Kazada yaralanan Abdullah Gündüz, "O gün bir müşterimize ürün bırakmaya gitmiştim. Kapıda müşteriyi beklerken farklı bir şoför arkadaşla konuşuyordum. O an ne olduğunu anlayamadım. Arabanın beni sıkıştırdığı an can havli ile aracı geri çekmesini söyledim. Bana çarpan kişi aracı geri alamadı, farklı biri gelip aracı geri aldı. Canımın yanmasıyla yere yattım. Daha sonra videoyu izlediğimde kadının bana yardımcı olmadığını gördüm. Çocuklarıyla ilgilenmiş. Ambulans geldi hastaneye kaldırıldım. Ayağıma röntgen çekildi ama bir şey olmadığını söylediler. Bana çarpan kadın hastane personeliymiş fakat bana gelip, 'seni farklı hastaneye götürelim' demedi. İlk gittiğim hastanede ayağımın kırık olduğu anlaşılmamıştı. İki gün sonra tekrar gittim, ayağımda 4 yerden kırık olduğu anlaşıldı" dedi.

"KAZADAN SONRA BENİ HİÇ ARAMADI"Gündüz avukatıyla görüştüğünü kendisine çarpan Yeter Demir'e dava açacağını belirterek, "Sigortalı çalışan ve bir tane çocuğu olan birisiyim. Benim onlara bakmam gerekiyor. Videolarda gördüğümde kadının ilgisiz olması benim canımı çok sıktı. Hiçbir şekilde telefonla arayıp sormadı. İnsanlık namına beni arayıp sormadı. İlgisiz olduğu için şikayetçi olmak istedim" diye konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Abdullah Gündüz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de otomobilin çarpmasıyla iki araç arasında sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de otomobilin çarpmasıyla iki araç arasında sıkıştı - Son Dakika
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