Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Metin K'ya çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Metin K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken sürücü de gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Atatürk Caddesi, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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