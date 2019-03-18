Sultanbeyli'de Özel Halk Otobüsünün Şoförü Direksiyon Başında Fenalaşması Sonucu Otobüs, Bir...
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IHAAW151238-ASA/18-03-2019- Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaşması sonucu otobüs, bir gecekonduya çarptı.
IHAAW151238-ASA/18-03-2019
- Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaşması sonucu otobüs, bir gecekonduya çarptı. 18.03.2019 15: 12: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:18 Kaynak: İHA
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