Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Özel Halk Otobüsünün Şoförü Direksiyon Başında Fenalaşması Sonucu Otobüs, Bir...

Sultanbeyli'de Özel Halk Otobüsünün Şoförü Direksiyon Başında Fenalaşması Sonucu Otobüs, Bir...

1 saat önce

IHAAW151238-ASA/18-03-2019- Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaşması sonucu otobüs, bir gecekonduya çarptı.

Sultanbeyli'de Özel Halk Otobüsünün Şoförü Direksiyon Başında Fenalaşması Sonucu Otobüs, Bir..., System.String[]
IHAAW151238-ASA/18-03-2019

- Sultanbeyli'de özel halk otobüsünün şoförü direksiyon başında fenalaşması sonucu otobüs, bir gecekonduya çarptı. 18.03.2019 15: 12: 38 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
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