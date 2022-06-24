Sultanbeyli'de parasını ödemeyen müşteri ile lokanta çalışanları arasında kavga - Son Dakika
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Sultanbeyli'de parasını ödemeyen müşteri ile lokanta çalışanları arasında kavga

24.06.2022 08:03

Sultanbeyli'de parasını ödemeyen müşteri ile lokanta çalışanları arasında kavga Sultanbeyli'de sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavga kamerada Lokanta çalışanları ile müşteri arasındaki kavgada yumruklar havada uçuştu Sultanbeyli'de iddiaya göre bir müşteri, girdiği lokantada...

Sultanbeyli'de parasını ödemeyen müşteri ile lokanta çalışanları arasında kavga

Sultanbeyli'de sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavga kamerada

Lokanta çalışanları ile müşteri arasındaki kavgada yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de iddiaya göre bir müşteri, girdiği lokantada yediğinin parasını ödemeyince lokanta çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Ziya-ül Hak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir lokantaya gelen yabancı uyruklu müşteri, yediklerinin parasını ödemek istemeyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya tanık olan mahalleli, tarafları ayırmak için çaba sarf etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve işyeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.

Yumruklu sopalı kavga kamerada

İş yeri çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri çalışanları ile müşterinin yumruklu kavga ettiği kavga sonrası yabancı uyruklu müşterinin eline kemer ve demir sopa aldığı, vatandaşların ise kavganın büyümesini engellediği görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de parasını ödemeyen müşteri ile lokanta çalışanları arasında kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de parasını ödemeyen müşteri ile lokanta çalışanları arasında kavga - Son Dakika
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