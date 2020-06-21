SULTANBEYLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI
SULTANBEYLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI Sultanbeyli'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.
İSTANBUL- SULTANBEYLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI
Sultanbeyli'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Polis, olay yerinin yakınında eldiven, yanıcı madde şişesi ve havlu buldu.
Olay, Akşemsettin Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri görev vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yanan otomobili söndürdü. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerin otomobilin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. Yapılan araştırmada polis, yanan otomobilin çevresinde havlu ve yanıcı madde şişesi ve eldiven buldu. Polis, otomobilin sahibi Alaattin Ovacı ve olayı gören vatandaşların bilgisine başvurdu. Vatandaşların, olayı gerçekleştiren kişinin bir kadın olduğunu söylediği öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 04:52 Kaynak: DHA
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