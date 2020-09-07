SULTANBEYLİ'DE PATENLİ GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de Özel Halk Otobüsü'ne tutunan patenli genç hem kendi canını hem de trafiktekileri tehlikeye attı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu, arkasından gelen kamyon sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de patenli bir genç öğle saatlerinde Özel Halk Otobüsüne tutunarak, yolda ilerledi. Bir süre sonra otobüse tutunmayı bırakan genç, yolun ortalayarak, bir süre daha ilerledi. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu arkasından gelen kamyon şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı