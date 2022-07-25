Sultanbeyli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Sultanbeyli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

25.07.2022 01:15
Sultanbeyli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultanbeyli'de bir genç seyir halindeki kamyonun arkasında asılarak patenle kaydı.

Sultanbeyli'de bir genç seyir halindeki kamyonun arkasında asılarak patenle kaydı. Patenle tehlikeli yolculuk yapan genç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Bosna Bulvarı üzerinde, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir genç seyir halindeki bir kamyonun arkasına asılarak patenle kaydı. Hiçbir güvenlik önlemi almadığı görülen genç, seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuğuna uzun süre devam etti. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu, seyir halindeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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