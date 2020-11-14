Sultanbeyli'de pazar yerlerinde sigara yasağı ve HES uygulaması denetimi yapıldı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı'na bağlı denetim ekipleri, korona virüs salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla yaya yoğunluğunun fazla olduğu pazar yerlerinde sigara yasağına ilişkin denetimlerde bulundu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bulaş riskini azaltmak, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla meydan ve tüm otobüs duraklarından sonra 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm pazar yerlerinde de sigara içilmesi yasaklandı.

Bu kapsamda Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetim ekipleri, korona virüs salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla yaya yoğunluğunun fazla olduğu pazar yerlerinde sigara yasağına ilişkin denetimlerde bulundu. Ekipler aynı zamanda, pazarcı esnafının HES(Hayat Eve Sığar) kodlarını sorgulayarak bu kod ile pazarda satış yapmakta olan esnafın Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını kontrol etti. Riskli kişilerin pazarda satış yapması engellendi.

Sigara içme yasağının ve HES kodu sorgulamasının korona virüsle mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak ve kalabalık alanlarda maskenin doğru kullanılması sağlamak amacıyla getirildiğini belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, bu alanlarda emniyet ve zabıta ekiplerinin denetimlerine aralıksız olarak devam ettiklerini ifade etti.

-İHA-