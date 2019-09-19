Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı (1)
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Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı (1)

58 dakika önce

Haber-Kamera: İstanbul DHA Sultanbeyli'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandıOlay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi.

Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı (1), System.String[]

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandı
Olay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi. S.S adlı kız öğrenci, birinci kattaki pencereden düştü. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Yaralı öğrenci


Sultanbeyli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:59 Kaynak: DHA
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