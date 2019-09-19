Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı (1)
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SULTANBEYLİ'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandıOlay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandı
Olay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel
Orta Okulu'nda meydana geldi. S.S adlı kız öğrenci, birinci kattaki pencereden düştü. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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