Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı
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Haber-Kamera: İstanbul DHASultanbeyli'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandıOlay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:14 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandı
Olay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi. S.S adlı kız öğrenci, birinci kattaki pencereden düştü. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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