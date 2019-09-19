Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı (1)

1 saat önce

SULTANBEYLİ'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandıOlay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi.

Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı (1), System.String[]

SULTANBEYLİ'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandı

Olay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi. S.S adlı kız öğrenci, birinci kattaki pencereden düştü. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasan Ali Yücel, Sultanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütü davasında 'kız tavlama imamı' Brad Pitt örnekli savunma yaptı
Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:36:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]