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Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı

34 dakika önce

SULTANBEYLİ'de okulun 3'ncü kat penceresinden düştüğü öne sürülen kız öğrenci yaralandı.

Sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı, System.String[]
SULTANBEYLİ'de okulun 3'ncü kat penceresinden düştüğü öne sürülen kız öğrenci yaralandı. Öğrenci, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Camii Caddesi üzerinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda  meydana geldi.  Öğrenci S. S. (14) okulun 3. kattaki sınıfın penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşme sonrası iki ayağının kırıldığı öğrenilen S.S.'ye ilk müdahale okul bahçesinde yapıldı. S.S. ambulansla Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayı duyan öğrenci velileri okula akın ederken, okul yetkilisi velilere olayla ilgili açıklama yaptı.

Okuldan bir yetkili veli ve öğrencilere yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir olay yaşandı sabahçı öğrencilerimizden. Müdahale yapıldı. Ambulans geldi. Ama gereksiz kalabalık yapmayalım rica ediyorum. Şu an durumu iyi. Doktorlar müdahale ettiler." dedi.

Okulun çevresindeki bir iş yeri sahibi olan Özgür Yeni, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi. "Gözümün önünde düştü çocuk. Cama çıktı, bir çığlık. Ben dükkanın önünde oturuyordum. Diğerleri kurtarmaya çalışıyordu. Hatta en son saçından tuttuğunu gördüm. Saçından tuttu, çocuk kendini aşağı bıraktı. Yani bilerek kendini aşağı bıraktı. Öyle gördüm, hemen atladım ben buradan. İki ayağı kırıktı. Ağlıyordu, kendindeydi kız. Ambulans çağırdık, geldi. İlk yardımı burada yaptı. Ondan sonra alıp götürdüler." dedi.

Polis  olayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul
Sultanbeyli, Hasan Ali, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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