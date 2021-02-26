SULTANBEYLİ'DE PLASTİK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE PLASTİK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

26.02.2021 16:58

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda plastik ham madde yüklü kamyon alev alev yandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda plastik ham madde yüklü kamyon alev alev yandı.

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağı'nda saat 06.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Kamber Akkaya'nın kullandığı 41 YT 132 plakalı kamyon seyir halindeyken motor kısmından dumanlar ve sesler çıkmaya başladı. Akkaya'nın arkadaşıyla birlikte araçtan inerek motor kısmını kontrol etmek istediği sırada bir anda alevler yükseldi. Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden Akkaya'ya başarılı olmayınca durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kamyon sürücüsü Kamber Akkaya "100 Metre ileride bir ses geldi. Kamyon bir anda yanmaya başladı. Yangın tüpleriyle müdahale ettik. Ama söndüremedik. İtfaiye ekipleri olay yerine çok geç geldi" dedi

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'DE PLASTİK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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