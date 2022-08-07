Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zehir taciri yakalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zehir taciri yakalandı

07.08.2022 10:52
Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zehir taciri yakalandı

Sultanbeyli'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Sultanbeyli'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi. Yürütülen operasyonda, evde ve tespit edilen bir araçta onlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken polis ekipleri, uyuşturucu ticaretini gerçekleştiren 3 kişiyi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili Sultanbeyli ilçesinde yürütülen çalışmalarda; polis ekipleri, 5 Temmuz 2022 tarihinde Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde H.P. isimli şahsın uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese geçerek operasyon düzenledi. Adrese yönelik yapılan operasyon sonucunda H.P. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 9,7 gram marihuana, 21,4 gram metamfetamin, 6 parça satışa hazır halde toplamda 29,9 gram afyon macunu, 3 parça satışa hazır halde toplamda 18,4 gram eroin, 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Ekipler, yürütülen çalışmaların devamında, H.P. isimli şüpheli şahsın, M.E.P. ve E.A. isimli şahıslarla birlikte uyuşturucu ticaretini gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler tarafından şüpheli şahısların uyuşturucu ticaretinde kullandıkları aracın plaka bilgileri de tespit edildi. Çalışmalarda, plaka bilgileri tespit edilen araç, geçtiğimiz perşembe günü Hamidiye Mahallesi'nde ekipler, tarafından durdurularak kimlik bilgileri tespit edilen M.E.P. ve E.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üstlerinde ve araç içerisinde yapılan arama çalışmalarında; 98,5 gram Eroin, 0.5 gram metamfetamin, 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan H.P., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 6 Temmuz 2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. M.E.P ve E.A. isimli şüpheli şahıslar ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 5 Ağustos 2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hamidiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zehir taciri yakalandı - Son Dakika

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