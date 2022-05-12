Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin zanlılar adliyede - Son Dakika
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Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin zanlılar adliyede

12.05.2022 11:29

İstanbul Sultanbeyli'de bir aracı kovalarken tıra çarpan motosikletteki 2 polis memurundan birinin şehit olması, diğerinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sultanbeyli'de bir aracı kovalarken tıra çarpan motosikletteki 2 polis memurundan birinin şehit olması, diğerinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekibin dün bir aracı kovaladıkları sırada Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşaktan çıkan tıra çarpması sonucu bir polisin şehit olması, bir polisin de yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan tır sürücüsü V.G, kaçan aracın sürücüsü M.A.A. (17) ile bu araçta bulunan Y.G, F.E.B, O.Ö. ile H.İ.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, kaçan aracın sahibi B.A. ise emniyette ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin zanlılar adliyede
Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin zanlılar adliyede
Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin zanlılar adliyede
Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin zanlılar adliyede
Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin zanlılar adliyede

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin zanlılar adliyede - Son Dakika


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