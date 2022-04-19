Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı

19.04.2022 17:27
Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı

Sultanbeyli'de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı.

Sultanbeyli'de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı. Kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de yaşanan olayda polis ekipleri S.Ö. isimli kişiyi emniyete götürmek istedi. Üst aramasının ardından polis aracına bindirilen S.Ö. iki polis memurunun polis otosuna geçmesinin ardından kapıyı açıp koşarak hızla uzaklaştı.

Polis otosuna bindirilen şahsın aracın içerisinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurları bir şahsı polis otosuna bindiriyor. İki polisin de araca binmesiyle birlikte şahıs aracın kapısını açıp kaçıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı
Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı
Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı
Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı

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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de polis otosuna bindirilen şahıs kçtı - Son Dakika
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