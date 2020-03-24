Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. - Son Dakika

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Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi.
6 saat önce
Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi.
Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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