SULTANBEYLİ'DE POLİS SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEDİ - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK/ SULTANBEYLİ'de polis memurları aç kalan sokak köpeklerini besledi.

Koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında mesire ve piknik alanlarına vatandaşların girişi yasaklandı. Bu nedenle ormanda yaşayan sokak hayvanları aç kaldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler ormanda yaşayan köpeklere yemek götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin yiyecekleri ormana taşıması

-Polislerin köpeklere yiyecek vermesi

-Yemek yiyen köpekler

-Genel ve detay