SULTANBEYLİ'DE POLİS SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEDİ - Son Dakika

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SULTANBEYLİ'DE POLİS SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEDİ
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de polis memurları aç kalan sokak köpeklerini besledi.
SULTANBEYLİ'de polis memurları aç kalan sokak köpeklerini besledi.
Koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında mesire ve piknik alanlarına vatandaşların girişi yasaklandı. Bu nedenle ormanda yaşayan sokak hayvanları aç kaldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler ormanda yaşayan köpeklere yemek götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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