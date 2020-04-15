Sultanbeyli'de polisin drone yardımıyla yakaladığı araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil drone yardımıyla takibe alındı. Çeşitli suçlardan kaydı olan 3 kişi, araçta bulunan uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri, Fatih Mahallesi'nde seyir halinde olan 34 KV 7518 plakalı bir otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi fakat araç dur ihtarına uymadı. Polis ekipleri ile şüpheli araç arasında kovalamaca başladı. Otomobil ara sokaklara girerek kaçmaya devam ederken aracın içinden bir poşetle bir cisim atıldı. Polisin tüm uyarılarına rağmen durmayan otomobil, drone yardımıyla havadan takibe alındı. Polis ekipleri kısa süre sonra otomobili Poyraz Sokak üzerinde yakaladı.

ARAÇTAN ATILAN POŞETTE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aracın içinde bulunan H.A., Y.O. ve Y.K. indirilerek, tedbir amaçlı kelepçelendi. Ekipler şüpheliler üzerinde ve araçta aramalar yaptı. Öte yandan otomobilden atılan poşeti de sokakta bulan polis ekipleri poşetin içinde 22 gram uyuşturucu madde olduğunu belirledi. Ayrıca otomobil içinde yere dökülmüş vaziyette ve Y.K.'nın üzerinde bonzai olabileceği düşünülen bir miktar uyuşturucu tespit edildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, trafiği tehlikeye düşürmek, taksirle adam öldürmek, kasten yaralamak, mala zarar vermek, cinsel taciz ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi. Ayrıca, Y.K.'nın "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi. Şüphelilere, dur ihtarına uymamak, emniyet kemeri takmamak, trafiği tehlikeye sokmak ve maske takmamaktan toplam 9 bin 540 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.