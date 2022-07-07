Son dakika: Sultanbeyli'de polisin şehit olduğu kazada 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Son dakika: Sultanbeyli'de polisin şehit olduğu kazada 15 yıla kadar hapis istemi

07.07.2022 14:05
Son dakika: Sultanbeyli'de polisin şehit olduğu kazada 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberleri... SULTANBEYLİ'de dur ihtarına uymayan otomobili kovalarken motosikletiyle TIR'a çarparak şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın (24) ölümüne ve motosikletteki diğer polis memuru Gökmen Baykara'nın yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SULTANBEYLİ'de dur ihtarına uymayan otomobili kovalarken motosikletiyle TIR'a çarparak şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın (24) ölümüne ve motosikletteki diğer polis memuru Gökmen Baykara'nın yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede TIR şoförü Vedat Gökçe'nin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede polisten kaçan çocuk M.A.A. hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memuru Hüseyin Duman'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı anlatıldı. 11 Mayıs 2022 tarihinde polis memuru Duman'ın motosikletle Sultanbeyli ilçesindeki Fatih Bulvarı ile Beydağı Sokak birleşimindeki bulvarda ikaz ışıklarına ve megafon çağrısına uymayan çocuk M.A.A.'yı yakalamak için takip etmeye başladığı anlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ TALİ KUSURLU BULUNDU

Polis memuru Hüseyin Duman'ın bu sırada Fatih Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta şüpheli Vedat Gökçe'nin idaresindeki TIR'la çarpışarak şehit olduğu ve motosiklette bulunan polis memuru Gökmen Baykara'nın da yaralandığı kaydedildi. Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, şüpheli Vedat Gökçe'nin tali kusurlu bulunduğu hatırlatıldı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ İddianamede şüpheli Vedat Gökçe'nin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Gökçe, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Ayrıca iddianamede M.A.A. hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Duman, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Sultanbeyli'de polisin şehit olduğu kazada 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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