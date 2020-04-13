Sultanbeyli'de polisten kaçan kişiler kontrol noktasında yakalandı - Son Dakika

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Sultanbeyli'de polisten kaçan kişiler kontrol noktasında yakalandı
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de polisten kaçan kişi, kontrol noktasında yakalandı.
SULTANBEYLİ'de polisten kaçan kişi, kontrol noktasında yakalandı. Sultanbeyli
'de Saat 19.30 sıralarında 34 CTL 633 plakalı aracın sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis
ile sürücü arasındaki kovalamaca Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin Necip Fazıl Mahallesi'nde kurdukları uygulama noktasında son buldu. Önü kesilerek durdurulan aracın içerisinde bulunan D. G. ve beraberindeki 3 kişi, GBT sorgulamasından geçirildi. Sorgulama sonucunda mermi bulundurma veya taşıma suçundan arandığı öğrenilen D. G.'ye ve beraberindeki 3 kişiye izinsiz sokağa çıktıkları için idari işlem yapıldı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan da işlem yapıldığı öğrenilen D. G., polis merkezi amirliğine götürüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:34 Kaynak: DHA
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