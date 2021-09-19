Sultanbeyli'de refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Sultanbeyli'de orta refüje çarpan otomobil takla atarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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