SULTANBEYLİ'DE SAAT 21'DE İSTİKLAL MARŞI İÇİN HAYAT DURDU - Son Dakika

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SULTANBEYLİ'DE SAAT 21'DE İSTİKLAL MARŞI İÇİN HAYAT DURDU
7 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:05 Kaynak: DHA
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