SULTANBEYLİ'DE SAAT 21'DE İSTİKLAL MARŞI İÇİN HAYAT DURDU - Son Dakika

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Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu

Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz

Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü

Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı

Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor

Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi

Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı

Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı