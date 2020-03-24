Sultanbeyli'de sahte maske imalathanesine baskın - Son Dakika

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Sultanbeyli'de sahte maske imalathanesine baskın
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri sahte maske üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi.
SULTANBEYLİ'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri sahte maske üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Ekipler İran
'a gönderilmek üzere imal edilen yaklaşık 1 milyon adet maskeyi ele geçirirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli'de sahte maske üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. İmalat yapılan binada inceleme yapan polis ekipleri İran'a gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık 1 milyon adet maske ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, maskeler zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edilecek.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:00 Kaynak: DHA
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