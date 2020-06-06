Sultanbeyli'de sahte para operasyonu kamerada - Son Dakika

Sultanbeyli'de sahte para operasyonu kamerada
SULTANBEYLİ'de bir esnafa 100 lira sahte para veren şüphelileri belirleyen polis, şüphelileri başka bir markete sahte para verecekleri sırada yakaladı.
SULTANBEYLİ'de bir esnafa 100 lira sahte para veren şüphelileri belirleyen polis, şüphelileri başka bir markete sahte para verecekleri sırada yakaladı. Şüphelilerin üstünde ve evlerinde yapılan aramada 12 bin 500 lira sahte para, 300 dolar ve 4 çek ele geçirildi. Polis ekiplerinin şüphelinin adresinde sahte paraları ele geçirildiği anlar kameralara yansıdı.
Sultanbeyli'de bir esnaf, Çarşamba günü dükkanına gelen kişinin 100 lira sahte para verdiğini fark edince polise ihbar bulundu. Polis ekipleri işyerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede sahte parayı veren kişilerin işyerine gelirken kullandıkları otomobil tespit edildi. Aynı otomobil ile Ataşehir Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki bir marketin önünde bekledikleri belirlenen Mehmet A.(39), Sadık Y.(46) ve Sebahattin A.(50) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 3 bin 345 lira sahte para, 300 Dolar sahte para ve sahte çek, evlerinde yapılan aramalarda ise 9 bin 155 lira ve 3 sahte çek ele geçirildi. Polis ekiplerinin şüphelinin adresinde sahte paraları ele geçirildiği anlar kameralara yansıdı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:30 Kaynak: DHA
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