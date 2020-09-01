Sultanbeyli'de salgın denetim merkezi ve filyasyon çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

Sultanbeyli'de salgın denetim merkezi ve filyasyon çalışmaları değerlendirildi

Sultanbeyli Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu çalışmaları, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda değerlendirildi.

Sultanbeyli'de salgın denetim merkezi ve filyasyon çalışmaları değerlendirildi, System.String[]

Sultanbeyli Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu çalışmaları, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda değerlendirildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay toplantıda yaptığı konuşmada dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla devletimin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalışarak güçlü bir mücadele gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı önderliğinde, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının yoğun çalışmalarıyla önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Kaymakam Kubilay, "İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın büyük katkı ve destekleriyle korona virüsle mücadele kapsamında ilçemizde çok titiz ve ciddi bir çalışma yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konusunda ilçemizde bu güne kadar 26.394 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 93 işyeri ve 2 bin 356 kişiye 4 milyon 534 bin 726 TL idari para cezası uyguladık. Salgın denetim merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları Kaymakamlığımız koordinesinde, Belediyemiz ve ilgili kurumların işbirliğinde yürütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uymayanları çağrı merkezimize şikayet ediyor, 15 mahallemizde oluşturduğumuz denetim ekipleri de anında şikayet konusuyla ilgili denetimlerde bulunarak gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguluyor. Filyasyon çalışmalarıyla hastalıkla toptan mücadele ediyor, temaslı hastaları tespit edip 14 gün süreyle izole etmeye çalışıyoruz. Sağlık Müdürlüğü'müz koordinesinde Aile hekimlerimiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz düzenli olarak korona virüs hastalarının ve temaslılarının takiplerini sürdürüyor. İlçemizde oluşturduğumuz 33 filyasyon ekibi de sahada görev yaparak vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması için mücadele ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza her türlü yardımı ve kolaylığı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz. Şuanda yürütülen çalışmalar ilçemiz için hayati öneme sahip, sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kurallara uyacağız, kurallara uymayanları uyaracağız, hala kurallara uyulmuyorsa Salgın Denetim Merkezi'mize ihbarda bulunacağız. Salgın denetim merkezimizde yapılan ihbarları anında inceleyerek salgının ilçemizde yayılmaması için gerekli çalışmaları yürütecek" dedi.

Kaymakam Kubilay, korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, mahalle muhtarlarına, kamu kurum müdürlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç de Sultanbeyli Belediyesi tarafından pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Erkan Dinç "İlçemizin özeti olan yönetici arkadaşlarımızla birlikte korona virüsle mücadele kapsamında Kaymakamlığımızın koordinasyonda yürütülen tüm çalışmalara destek verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya da ilçede korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya Temmuz ayında Haziran ayına göre Sultanbeyli'deki korona vakalarında yüzde 30 azalış yaşadıklarını belirtti. Ayrıca vatandaşların düğün, nişan ve taziye gibi toplu organizasyonlarda fazla vakit geçirmeden evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunarak bu alanlarda bulunan vatandaşların kurallara uyulmadığını gördüklerinde salgın denetim merkezine şikayette bulunmalarını istedi. Toplantı karşılıklı fikir alış verişi ve soruların cevaplanmasının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, Metin Kubilay, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de salgın denetim merkezi ve filyasyon çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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