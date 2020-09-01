Sultanbeyli'de salgın ve filyasyon toplantısı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında yapılan toplantıda Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu çalışmaları değerlendirildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında yapılan toplantıda Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu çalışmaları değerlendirildi. Toplantıya kaymakam Kubilay'ın yanı sıra Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ile kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Sultanbeyli'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın desteğiyle koronavirüsle mücadele kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Metin Kubilay, "Maske, mesafe ve hijyen konusunda ilçemizde bu güne kadar 26 bin 394 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 93 işyeri ve 2 bin 356 kişiye 4 milyon 534 bin 726 TL idari para cezası uyguladık. Salgın denetim merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları kaymakamlığımız koordinesinde, belediyemiz ve ilgili kurumların işbirliğinde yürütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uymayanları çağrı merkezimize şikayet ediyor, 15 mahallemizde oluşturduğumuz denetim ekipleri de anında şikayet konusuyla ilgili denetimlerde bulunarak gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguluyor. İlçemizde oluşturduğumuz 33 filyasyon ekibi de sahada görev yaparak vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması için mücadele ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza her türlü yardımı ve kolaylığı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz" dedi.

Maske kullanımına dikkat çeken Kubilay, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kurallara uyacağız, kurallara uymayanları uyaracağız, hala kurallara uyulmuyorsa Salgın Denetim Merkezi'mize ihbarda bulunacağız. Salgın denetim merkezimizde yapılan ihbarları anında inceleyerek salgının ilçemizde yayılmaması için gerekli çalışmaları yürütecek" diye konuştu.