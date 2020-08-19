Sultanbeyli'de salgınla mücadele kesintisiz devam ediyor - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi, korona virüs ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İlçede caddeler, sokaklar gibi halkın yoğun kullandığı alanlar düzenli olarak ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Sultanbeyli'de korona virüs ile mücadele hız kesmeden sürüyor. İlçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri; PTT, eczane, ATM'leri, ibadethaneleri, okulları, parkları, sosyal yaşam alanlarını, cadde ve sokaklar gibi halkın yoğun olarak kullandığı mekanları sık sık dezenfekte ediyor. Kimsesi olmayan vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapılıyor. İlgili kurumlarla koordineli şekilde de sık sık denetimler gerçekleştiriliyor. Halkın sağlığı için ilçedeki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Korona virüs ile mücadelede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Dünyamızı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ülke olarak başarılı bir mücadele yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmış olduğumuz adımlar hamd olsun olumlu sonuçlar vermeyi sürdürüyor. Tabi olumlu gelişmeler yaşanırken tedbiri de elden bırakmamalıyız. Sultanbeyli Belediyesi olarak virüsle ilk günden itibaren mücadele ediyoruz" dedi.

Maske, mesafe ve temizlik hatırlatması da yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Bunu unutmamalı ve mutlaka tedbirimizi almalıyız. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı için cadde ve sokaklar, PTT'ler, ibadethaneler, okullar, ATM'ler, eczaneler, toplu taşıma araçları, kamu kurum ve kuruluşları gibi sık kullanılan alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ancak vatandaş olarak da her birimiz tedbirlere uymaya özen göstermeli; maske, mesafe ve temizliği yeni normalleşme sürecinde hayatımıza adapte etmeliyiz. Bu süreci inşallah hep birlikte tedbirlere uyarak atlatacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL